التعليم: إجازة استثنائية 14 يوما للمعلمين المتغيبين لإصابتهم بكورونا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول إقرار خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أى خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائيا، مُوضحةً أنه يتم منح المعلم الذى يثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية العينة.



وأوضحت "التربية والتعليم" أنه فى إطار حرص الدولة على حماية أعضاء المنظومة التعليمية والطلاب فى ظل أزمة كورونا، تم تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية فى المدارس، والتى تتمثل فى التهوية للفصول والمعامل ومنع تجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام، وتطهير الفصول والأسطح المشتركة، فضلاً عن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب، كما يراعى التباعد أثناء عملهم فى مجموعات وأثناء الفسحة المدرسية، إلى جانب التزام العاملين بالمدارس بارتداء الكمامات، كما سيتم عمل تحليل دورى لبيانات الغياب والحالات المكتشفة، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات والحد من انتقال العدوى، بالإضافة لرفع الوعى لجميع الفئات المشاركة فى العملية التعليمية بما فيهم أسر الطلاب.

وناشدت "التربية والتعليم" وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.