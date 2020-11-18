صور.. محافظ القاهرة يشهد إزالة 348 عقارا بعزبة الصفيح فى روض الفرج

وقال محافظ القاهرة إن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة 1150 أسرة للأفضل بعد نقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع "المحروسة1" بحى السلام ثان.



وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكل الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين "وحدات صحية، مركز شباب، مدارس" تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وأمتعتهم الخفيفة، وكذلك عدد من العمال للمساعدة فى عملية النقل والتسكين.



وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة، مشيرًا إلى أنه جار الانتهاء من عدد من مشروعات الإسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها.

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التى يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التى تحتاجها كل منطقة.



وشهد الإزالة الدكتور حسام فوزى، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، وعبد الحميد أبو العزم رئيس حى روض الفرج.