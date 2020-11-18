وزيرة الهجرة تشارك في احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمرور 8 أعوام على...

نبيلة مكرم لقداسة البابا: التاريخ سيذكر دور الكنيسة الوطني تحت قيادتك

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ"118" في تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على كرسي القديس مارمرقس الرسول، وذلك في 18 نوفمبر عام 2012.

ومن ناحيتها، قدمت وزيرة الهجرة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدة أنه يعد رمزا للمحبة والتواضع والسماحة والعطاء والإنسانية والعلم، وقالت: "في عيد جلوس البابا شكرا لنعمة وجودك، نتعلم منك قيمة العمل وإعلاء الخلق ومحبة الآخر ورعاية المحتاج، شكرا لدعم جهود وزارة الهجرة".