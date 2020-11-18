قال سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال إن الجانبين المصري والألماني اتفقا خلال المباحثات التى عقدت عبر الاتصال المرئى خلال الأسبوع الماضي على تنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج تمويلية تبلغ قيمتها 89 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقي التعاون المالي والفني لعام 2019.
وأوضح السفير المصرى فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لصالح مشروعات كبري تستهدف تعزيز القدرات المصرية في مجالات التعليم الفني والمهني، وإدارة المياه، والري، والصرف الصحي، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار في الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي الخدمات المالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر ببرلين:اتفاق مصري ألماني على تنفيذ برامج تمويلية بقيمة 89 مليون... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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