سفير مصر ببرلين:اتفاق مصري ألماني على تنفيذ برامج تمويلية بقيمة 89 مليون...

قال سفير مصر لدى ألمانيا خالد جلال إن الجانبين المصري والألماني اتفقا خلال المباحثات التى عقدت عبر الاتصال المرئى خلال الأسبوع الماضي على تنفيذ الإجراءات الخاصة ببرامج تمويلية تبلغ قيمتها 89 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقي التعاون المالي والفني لعام 2019.

وأوضح السفير المصرى فى تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين أن التمويل سيخصص لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، لصالح مشروعات كبري تستهدف تعزيز القدرات المصرية في مجالات التعليم الفني والمهني، وإدارة المياه، والري، والصرف الصحي، ودعم الحكومة الإلكترونية، والابتكار في الإدارة العامة، وتحسين المقاييس لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول علي الخدمات المالية.