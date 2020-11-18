وزير الخارجية يلتقي نظيره الإريتري والمستشار السياسي للرئيس أفورقي

يلتقي صباح اليوم الأربعاء، بقصر التحرير بالقاهرة، سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، عثمان صالح وزير خارجية إريتريا، ويماني جبر آب المستشار السياسي للرئيس الإريتري أسياس أفورقي، وذلك لعقد جلسة مباحثات حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية الآنية، مع الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء كافة التطورات، خاصةً فيما يتعلق بملفات القرن الأفريقي والسودان والصومال ومياه النيل وأمن البحر الأحمر، وذلك تدعيمًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتجمع مصر إريتريا علاقات تاريخية وثيقة، وتشهد التعاون المشترك ووحدة الرؤى والمصالح الاستراتيجية التي تربطهما، وتحرص مصر على استمرار هذه العلاقات بنفس التميز والقوة، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث فيما يخص قضايا المنطقة والقارة الأفريقية بشكلٍ عام.

وهناك خطط محددة لتطوير مشروعات التعاون الثنائي بين الجانبين في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدمة إلى الجانب الإريتري من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

كما أن هناك تقديرا كبيرا للمواقف المصرية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، والتي انعكست على الدعم المصري الكبير لإريتريا خلال المرحلة الماضية، وصولًا إلى رفع العقوبات الدولية مؤخرًا عن إريتريا عقب المصالحة التي تمت مع دول الجوار.