مد تخفيض رسوم الإيواء والهبوط بالمطارات السياحية لنهاية أبريل 2021

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، الخاص بمنح شركات الطيران العاملة بمطارات ( محافظة البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الأقصر- أسوان) تخفيض قدره 50% على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء.
بالإضافة إلى تخفيض قدره 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائرات هذه الشركات العاملة بمطارات المحافظات المذكورة، وذلك اعتبارا من نهاية أكتوبر الماضي وحتى نهاية أبريل القادم 2021.
يستند قرار وزير الطيران المدني، إلي قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة1981، وعلي قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران رقم 93 الصادر عام 2003.
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