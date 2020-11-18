تحت رعاية مجلة "البيت".. انطلاق "موبيليا" في وسط البلد

تحت الرعاية الإعلامية لمجلة البيت المجلة العربية الأولى للديكور والعمارة والفنون، تنظم منصة "موبيليا" الإلكترونية معرضًا للأثاث بمبنى تمارا بشارع جواد حسني في وسط البلد، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم.

تأتي رعاية مجلة البيت لهذا الحدث في إطار دعمها الدائم، وعلى مدار نحو ٢٠ عامًا، للمبدعين المصريين وتشجيعها الدائم لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة الواعدة حتى تصبح مشاريعًا مؤثرة بشكل إيجابي وتضيف للسوق المصرية منفذا جديدا للنمو الاقتصادي.

و"موبيليا" هو موقع مخصص لبيع أثاث واكسسوارات المنازل عبر الإنترنت. ويعد توقيت دعم مجلة البيت لهذا النوع من المنصات الرقمية بمثابة تأكيد على أن تلك المنصات هى طوق نجاة للكثيرين، ولابد أن تتواجد بشكل صحي وآمن وفعّال في مصر.

تقول سوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت: "لا زالت ثقافة شراء الأثاث عبر الإنترنت هى فكرة غير مألوفة لدى المشتري المصري، وهناك أكثر من ١٠ كيانات متواجدة بالفعل عبر الإنترنت، إلا أننا اختارنا منصة "موبيليا" لدعمها، كونها تعد كيان جديد على الساحة، وهو ما يتفق مع سياسة مجلة البيت التي ترعى الكيانات الصغيرة وتحافظ على مسافة واحدة من جميع القوى المحركة للسوق المصري حفاظا على الحيادية والموضوعية"

"طرق الدعم التي ستقدمها "البيت" تستهدف إلقاء الضوء بشكل مستمر على المصممين المصريين الرائدين، إضافة إلى متابعة والقاء الضوء على الاحداث المتعلقة بكل ما يخص سوق الأثاث في مصر".

ويأتي اختيار مبنى "تمارا" ذو الطابع التراثي المميز لتدشين المعرض، بسبب اهتمام مجلة البيت الدائم بمشروعات التطوير القائمة في القاهرة الخديوية، وسعيها لإحياء العمارات التراثية بالمنطقة عبر فعاليات ثقافية تخدم الإبداع.

منصة موبيليا تقيم عرضا لبعض من قطع الأثاث والأعمال الفنية للفنان عمر الفيومي وتصميمات لعدد من المبتكرين منهم شويكار الغرابلي ومنى حسين وأيمن العزباوي، إضافة إلى قطع أثاث من مصانع مختلفة.

واليوم يكشف الستار عن العمل الفني "٢٠سنة ابداع" احتفالا بمرور عشرون عاما على اصدار مجلة البيت، كما يقام "صالون البيت الثقافي" والذي يناقش التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، بحضور مجموعة من المثقفين والأدباء والكتاب الصحفيين.