ندوات تثقيفية لنشر الثقافة المالية لأهالى حى الأسمرات

فى اطار حرص المجلس القومى للمرأة وجهوده المتواصلة لتنمية وتطوير حى الأسمرات ، نظم المجلس بالتعاون مع البنك الزراعي المصري سلسلة من الفعاليات التثقيفية والتوعوية بهدف نشر الثقافة المصرفية والمالية وتوعية سكان الحي بأهمية ومزايا الخدمات المصرفية وجدوى الإدخار ، وذلك على مدار 6 أيام خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، وفى هذا السياق قام البنك الزراعي المصري بإصدار نحو 6 الآف كارت "ميزة" مسبوق الدفع لسكان الحي.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بإصدار كارت ميزة لأهالى حى الأسمرات ، مؤكدة أن ذلك يأتى فى سياق جهود المجلس الحثيثة لتمكين المرأة وتضمينها بالقطاع المصرفي بالدولة ، ونشر مفهوم الشمول المالى بين السيدات ، موضحة أن اصدار الكارت يعد خطوة هامة فى طريق تحقيق الشمول المالى للمرأة بالحى والذى يعتبر عنصر أساسى فى محور التمكين الاقتصادى أحد المحاور الأساسية للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،والذى يتحقق من خلال رفع معدلات حصول المرأة على الخدمات المالية وبخاصة "المصرفية" عن طريق القنوات المالية الرسمية ، وتوفير هذ الخدمات بجودة وأسعار مناسبة ، وشروط تشجيعية، والعمل علي استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسويق الخدمات المالية لتسهيل الوصول اليها ، وتبسيط وتذليل العقبات التي تواجه استخدامها .

وأضافت رئيسة المجلس أن كارت ميزة سوف يسهل الأمور والاجراءات المالية على المرأة مما يساهم فى زيادة اقبالها على اقامة مشروعات صغيرة تدر عليها دخلًا يساعدها فى ادارة شئون حياتها ، حيث ان الاجرارات المالية المعقدة كانت تمثل عائق كبير على دخول المرأة مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بجهود البنك الزراعى المصرى فى تطبيق مفهوم الشمول المالي ، وبالتعاون المثمر معه فى تعريف سكان حي الأسمرات بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك خاصة فيما يتعلق بقروض المشروعات متناهية الصغر، ودعم المنتجين والحرفيين مما يساهم فى تحقيق التمكين الاقتصادى والشمول المالى للسيدات بالحى .

ومن جانبه أشار الأستاذ علاء فاروق ، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الى حرص البنك على العمل وفق توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ الأستاذ طارق عامر بالعمل على جذب وتحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المصرفي ، و في إطار مشاركته في الإحتفال باليوم العالمي للإدخار وأسبوع الشمول المالي في حي الاسمرات بهدف مساعدة أهالى الحى على الدخول ضمن القطاع المصرفي للدولة، خاصة وأن حي الاسمرات يسكنه نحو 12 ألف أسرة وهم في حاجة ماسة للحصول على الخدمات المصرفية، وهو ما يتوافق مع مفهوم الشمول المالي الذي تسعى الدولة لتطبيقة وهو ما تؤكده توجيهات البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ طارق عامر.

وشدد الأستاذ علاء فاروق على أهمية توزيع كروت ميزة بالمجان على سكان حي الأسمرات، ما يساعدهم في تنفيذ كافة معاملاتهم المالية ومدفوعاتهم من الكارت بديلًا عن النقود، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من جميع المواطنين نظرًا لارتباطهم بإنجاز معاملات حكومية، باتت من الصعب إنجازها عقب تحول بعض الخدمات للدفع الإلكتروني بديلا عن الدفع النقدي.

وأشاد رئيس البنك الزراعي المصري ، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ، برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ، وبالجهود التي بذلوها في تنظيم هذه الفعاليات والتي تسهم في التعريف بأهمية الشمول المالي وتعزيز وعي سكان الأسمرات خاصة السيدات منهم، بأهمية التعامل مع البنوك والحصول على الخدماته المصرفية المتعددة ، وليس الحصول على كارت ميزة فقط .

وقد شهدت الفعاليات التي أقيمت في الملعب الرئيسي بحي الأسمرات إقبالًا كبيرًا من سكان الحي – رجالًا وسيدات - ممن حرصوا على المشاركة في الفعاليات ، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة في تلك الفعاليات التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وأستمرت على مدار أسبوع كامل، والتعرف على الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك الزراعي المصري ، خاصة فيما يتعلق ببرامج تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وتشجيع صغار المنتجين والحرفيين وغيرها من البرامج التمويلية التي تخدم قطاع عريض من محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا .

وأشادوا بمبادرة البنك الزراعي المصري بإصدار كارت ميزة لهم بالمجان ، حيث أنها خطوة هامة لتشجيعهم على الاستفادة منه في تنفيذ معاملاتهم المالية ومدفوعاتهم بشكل عام وتمكينهم من دفع فواتير المرافق والإيجار الشهري والتعامل مع الجهات والمصالح الحكومية بشكل خاص .