تلبية لدعوة رئيسها.. وزير الطيران يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة

قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بزيارة لحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وذلك تلبية لدعوة السفير فرانسيس ريتشياردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك لبحث ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والحوكمة والإدارة والتسويق.

تضمنت الزيارة جولة تفقد أقسام ومباني الجامعة والتعرف على الخدمات المختلفة التي تقدمها الجامعة في المجال الأكاديمي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضة وغيرها.

وخلال اللقاء قدم وزير الطيران الشكر لرئيس الجامعة على هذه الدعوة الكريمة وأعرب عن استعداد الوزارة التام للتعاون والتبادل العلمي مع الجامعة للاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في العديد من المجالات المختلفة.

وأوضح الطيار محمد منار أن الوزارة وشركاتها التابعة تضع على رأس أولوياتها تطوير العنصر البشرى داخل قطاع الطيران المدني، وذلك من خلال تنمية وتطوير مهاراتهم ورفع مستوى الأداء العملي عن طريق التدريب الفعال داخل العديد من الجهات التعليمية الكبرى، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة للتطوير الإداري والعملي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور ومواكبة التطور الهائل في مجالات التدريب والوصول به إلى المستويات العالمية داخل منظومة الطيران المدني.

رافق وزير الطيران في زيارته، الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران والطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار عمرو أبو العينين رئيس مصر للطيران للخطوط الجوية، بالإضافة إلي حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.