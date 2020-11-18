نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان موسيقى الهيب هوب بجامعة حلوان 22 نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم إدارة نشاط الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة مهرجان لموسيقى الهيب هوب بمجالاتها (الراب - البيت بوكس - المحاكاة الصوتية - الموسيقى الإلكترونية).

ويأتي انطلاق هذا المهرجان في ظل حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتنمية المهارات الفنية والموسيقية.

وتقام فعاليات المهرجان في تمام الساعة العاشرة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ وحتى يوم الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإداري وذلك يومي ٢٢، ٢٣ نوفمبر وبقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية يومي ٢٤، ٢٥، ٢٦ نوفمبر وذلك تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، والأستاذ طارق عرفان مدير الإدارة.

جدير بالذكر أن موسيقى الهيب هوب أو موسيقى الرّاب هي أحد أنواع الموسيقى والثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي موسيقى شعبيّة طوّرها الامركيون الأفارقة والأمريكيون اللاتينيون.