الأعلى للثقافة يعقد ندوة المستجدات الإقليمية وتأثيرها على الدولة المصرية.. اليوم

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، ندوة "المستجدات الإقليمية وتأثيرها على الدولة المصرية"، اليوم، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويديرها الدكتور جمال زهران؛ وذلك في تمام السادسة من مساء.
ويشارك فى الندوة، لواء دكتور أركان حرب محمد الغباري الخبير الاستراتيجي، ومدير كلية الدفاع الوطني الاسبق، والدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس جمعية الاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، والدكتور حسن أبوطالب خبير بالمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ويدير الندوة، الدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية؛ والأستاذ بكلية الشرطة وعضو اللجنة بالمجلس.
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ومن المقرر أن ينظم العاملون الدخول، وفقًا للإجراءات الصحية المتعبة، تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.
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