جدل واسع بالشيوخ حول طريقة إرساله للائحة الداخلية إلي مجلس النواب..تحيا مصر يستعرض التفاصيل



شهدت أروقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الفترة الماضية حالة من الجدل وتضارب التصريحات بشأن طريقة إرسال اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، لإقراراها بصورة قانون ومن ثم التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



البداية كانت من المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، والذي أكد علي أنه عقب الانتهاء من اللائحة وإقراراها من مجلس الشيوخ سيتم إرسالها لمجلس الوزراء والذي بدوره سيقوم بإرسالها لمجلس النواب لمناقشتها وإقراراها وإرسالها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها بالجريدة الرسمية.

وعقب ذلك قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، أنه لم يتم حسم هذا الأمر المتعلق بطريقة الإرسال لمجلس النواب، إلا أنه عاد وأكد علي أنه سيتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، قبل مناقشتها أمام مجلس الشيوخ، دون التأكيد من قريب أو من بعيد علي طريقة الإرسال لمجلس النواب، إلا أنه أكد الحرص علي أن يتم مناقشتها بجلسة 15 ديسمبر والمقرره لمجلس النواب للانعقاد ومرحج أن تكون الأخيرة له.



أمس وبعد الانتهاء من اللائحة والعمل علي بدء كتابة التقرير النهائي لها قالت النائبة أمل رمزي عضو لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، أنه تم التوافق من اللجنة علي أن تتم مناقشة التقرير النهائي للائحة بالجلسة العامة 29 نوفمبر دون إرسالها لمجلس الدولة كما تردد سابق، مع أن يعقب مناقشتها بالجلسة العامة الإرسالة لمجلس النواب مباشرة أيضا دون إسالها للحكومة من أجل إرسالها لمجلس النواب.

وكان الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أكد أمس انتهاء لجنة لائحة المجلس من أعمالها بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، ولكنه مهامها الأخري بشأن أي أنشطة أو موضوعات تحال إليها من رئيس المجلس مستمرة، مشيرا إلي أن هذه اللجنة ستقوم بمهام اللجان النوعية لحين تشكيلها.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الثلاثاء، مؤكدا علي أن الاجتماع الأخير تضمن حسم كل المواد الجدلية ومنها الخاصة بالاختصاصات وتمت الموافقة عليها وفق ما هو مقدم من لجنة الصياغة، وأيضا المادة المتعلقة بتمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة للمجلس، حيث كان مقترح أن يكون لكل حزب ممثل بـ5 أعضاء يكون له عضو في اللجنة العامة ولكنه تم تعديل ذلك بأن يكون كل حزب ممثل ب3 أعضاء في المجلس يكون له عضو في اللجنة العامة وهي المنوط بها إدارة وتنظيم شئون المجلس وفق اللائحة.

ولفت الأمين العام للمجلس إلي أنه تم حسم المادة المتعلقة بالشعبة البرلمانية لمصر في الاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدا علي أن لائحة الاتحاد تنص علي أن أي دولة بنظام المجلسين يكون كل منهم داخل شعبة واحدة ، مناصفة بين المجلسين، ومن ثم سيكون تمثيل شعبة مصر بالتنسيق بيت هيئة مكتب نجلس النواب وهيئة مكتب مجلس الشيوخ، ويكون تمثيل مصر بالشعبة البرلمانية بالمشاركة.