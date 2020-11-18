جون طلعت يطالب بإطلاق اسم اللواء عصر على محطة مترو مسرة 

طالب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة بتكريم اسم اللواء ياسر عصر، وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للسكة الحديد ومترو الأنفاق، وإطلاق اسمه على محطة مترو مسرة.





وقال النائب فى بيان له اليوم الأربعاء: "تخليد اسم اللواء الراحل أقل تقدير على دوره البطولى فى التضحية بنفسه من أجل سلامة الركاب". وأشار جون طلعت إلى أن التكريم المعنوى للواء ياسر عصر، بمثابة اعتراف من كل المصريين ورسالة شكر للراحل على دوره فى إنقاذ أرواح ركاب المترو، بعد نشوب حريق بمحطة مترو مسرة بخط شبرا الخيمة.

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