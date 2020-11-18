فى عيد جلوسه.. البابا تواضروس يدشن كنيسة قصرية الريحان

يأتى ذلك بمشاركة أساقفة الكنيسة، والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مرور 8 سنوات على تجليس البابا على كرسى مارمرقس الرسول.

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