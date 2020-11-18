عاجل.. الصحة تصدر بيانا رسميا عن حادث أتوبيس الرماية

ووفق بيان رسمى، أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى الهرم، فور وقوع الحادث.

وكشف مجاهد، أن جميع الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.