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عاجل.. الصحة تصدر بيانا رسميا عن حادث أتوبيس الرماية

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محمد مهران 2020-11-18 12:42 0 تبليغ

ووفق بيان رسمى، أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، الدفع بـ 8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى الهرم، فور وقوع الحادث.

وكشف مجاهد، أن جميع الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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