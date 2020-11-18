صور.. محافظ الإسكندرية يقود حملة لمنع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، حملة مرورية لضبط التوكتوك والمركبات المخالفة بمنطقة سموحة بنطاق حى شرق الإسكندرية.

وشدد المحافظ على ضباط المرور بمنع سير مركبات التوكتوك نهائيًا فى الشوارع الرئيسية، لافتًا إلى استثناء الشوارع الداخلية فقط، لخدمة المواطن البسيط.

ووجه المحافظ الشكر إلى رجال المرور والقائمين على ضبط المركبات المخالفة، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين.