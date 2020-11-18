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صور.. محافظ الإسكندرية يقود حملة لمنع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية

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الإسكندرية - هشام وليد 2020-11-18 12:31 0 تبليغ

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جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، حملة مرورية لضبط التوكتوك والمركبات المخالفة بمنطقة سموحة بنطاق حى شرق الإسكندرية.حملة لضبط التوكتوك فى الإسكندرية

وشدد المحافظ على ضباط المرور بمنع سير مركبات التوكتوك نهائيًا فى الشوارع الرئيسية، لافتًا إلى استثناء الشوارع الداخلية فقط، لخدمة المواطن البسيط.حملة لضبط التوكتوك فى الإسكندرية

ووجه المحافظ الشكر إلى رجال المرور والقائمين على ضبط المركبات المخالفة، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لردع المخالفين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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