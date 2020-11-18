السبت.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة 14 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الأربعاء، قطع المياه عن مناطق الحى العاشر والحى السويسرى وصقر قريش وشارع متولى الشعراوى والشوارع المتفرعة منه، اعتبار من الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل، وحتى الساعة الثانية عشر مساء، لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة الحى العاشر والسلام وسوق السيارات بشارع أحمد الزمر والميثاق.





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