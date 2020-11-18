نبيلة مكرم للبابا تواضروس فى عيد تجليسه: نتعلم منك إعلاء الخلق ومحبة الآخر

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، بمرور 8 أعوام على تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الـ"118" فى تاريخ باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على كرسى القديس مارمرقس الرسول، وذلك فى 18 نوفمبر عام 2012.





ووفقا لبيان وزارة الهجرة اليوم الأربعاء، قدمت السفيرة نبيلة مكرم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى، مؤكدة أنه يعد رمزا للمحبة والتواضع والسماحة والعطاء والإنسانية والعلم، وقالت: "فى عيد جلوس البابا شكرا لنعمة وجودك، نتعلم منك قيمة العمل وإعلاء الخلق ومحبة الآخر ورعاية المحتاج، شكرا لدعم جهود وزارة الهجرة".



وشَهِد الاحتفال بعيد تجليس البابا تواضروس الثانى، صلاة القداس الإلهى بكنيسة "العذراء قصرية الريحان"، أقدم كنائس مصر القديمة، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كإجراء احترازى، نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا.



وولد البابا تواضروس فى 4 نوفمبر عام 1952، وحصل قداسته على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الإسكندرية عام 1975 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، كما حصل على بكالوريوس الكلية الإكليريكية من إكليريكية الإسكندرية عام 1983، ودرس دراسات عُليا فى الهندسة الصيدلية فى جامعة الإسكندرية.



وترهب فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيؤدور، وتمت رسامته قَسًا فى 23 ديسمبر 1989، وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990، ثم نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 باسم الأنبا تواضروس الأسقف العام بإيبارشية البحيرة مساعدا لنيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وأصبح مسؤولا عن خدمة منطقة كنج مريوط والقطاع الصحراوى وله العديد من العظات الروحية والكتابات.



تم اختيار قداسته ليكون خليفة البابا شنودة الثالث، عبر القرعة الهيكلية فى نفس هذا اليوم منذ 8 أعوام.