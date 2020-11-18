عاجل.. مصر تدين الاعتداء على طاقم طبى إماراتى باليمن: انتهاك صارخ

أعربت مصر عن بالغ إدانتها للاعتداء الجبان الذى استهدف طاقمًا طبيًا من العاملين فى عيادات الرعاية الصحية المُتنقلة التابعة للهلال الأحمر الإماراتى فى مدينة تعز اليمنية، مؤكدة استنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال الإجرامية، ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب.





وشدّدت وزارة الخارجية، فى بيان اليوم الأربعاء، على أن استهداف العاملين فى المجال الإنسانى يُمثل انتهاكًا واضحًا للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية التى توفر الحماية الخاصة لعمال الإغاثة والإنقاذ والأطقم الطبية، فضلاً عما يُمثله من إعاقة لاستمرار عمليات الإغاثة ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المُتضررة فى اليمن.

كما ثمّنت الخارجية، الجهود الإنسانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى اليمن بما يُسهم فى تخفيف معاناة الشعب اليمنى الشقيق.

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