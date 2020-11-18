سفيــر مصــر في أكـــرا يبحث آفاق التعاون بين مصر وغانا في قطاع...

عقـــدَ السفيــر عمــاد حنـــا سفيــر مصــر في أكـــرا اجتماعاً مع "مــاري بينيه" رئيسة هيئة سكك حديد غانــا، بحثا خلاله آفــــاق التعاون المتاحة في مجال تطوير مِرّفق السكك الحديدية الغاني، ومشروعات الربط عبر الإقليمي المُقترَحة مع دول الجوار الجغرافي ودول تجمُع إيكواس، وجهود الارتقاء بالبنية التحتية ذات الصلة، وذلك في إطار السعي المصري لتحقيق التكامل الأفريقي وتيسير حركة السلع والأفـــراد فيما بين دول القــــارة.

تناول السفيـر حنـا خلال اللقاء المشروعات المصرية الجارية للارتقاء بالبنية التحتية للشبكة القومية لسكك حديد مصر، والتي تحظى بوضعيةٍ خاصة باعتبارها ثاني أقدم سكك حديدية في العالم، وكذا خِطط إحلال وتجديد وسائل النقل من جرارات وعربــات القطارات المُنتجة محلياً، وذلك لمواكبة الاحتياجات المحلية المُتزايدة من عربـــات السكك الحديدية المُختلفة ومتــرو الأنفـــاق، والخروج إلى الأسواق الخارجية، خاصةً الأفريقيـــة منها. كما تطرق إلى مشروع "المونوريـــل" الذي سيربط بين أحياء القاهـــرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وما يحمله هذا المِرفَق الجديد من نقلةٍ نوعية لقطــاع النقـــل الأفريقي ككل باعتبار ما يقدمه من طَـفـــرةٍ تكنولوجية مُضافــة.

واقتـــرحَ السفير حنــا كذلك إمكانية تدشين توأمــة بين سكك حديد مصر وغانا بهدف تأسيس شراكةٍ جديدة في مجال تطوير السكك الحديدية ونقل التكنولوجيا الحديثة ذات الصلة، استفادةً من الخبرة المصرية الواسعة في هذا المجال، وضخ الاستثمارات الجديدة في هذا المِرْفَق الخَدَميّ الهام، وذلك في إطار تبادُل الخبرات وتشجيع التعــاون جنــوب – جنــوب، مؤكداً حرص القيادة السياسية في مصر على المُضي قُدُمــاً في تحقيق التنمية المُستدامة بدول القـــارة وزيادة حجم التجارة فيما بينها، حيثُ تسعى في هذا الإطار إلى إتمام مشروع الطريق البــري "القاهرة – كيب تاون" لربط شمال القارة بجنوبها، وتعظيم الاستفادة منه كمحورٍ تجــاري هام.

من جانبها، أعربت رئيسة هيئة سكك حديد غانـــا عن ترحيبها بالتعاون مع مصر في هذا القطاع الخدمي المهم، مُثمنةً خبرة مصر المُتراكمة في هذا المجال، وحرصها على تحقيق الاندماج الأفريقي المنشود عبر ربط دول القارة بوسائل نقلٍ فعالة وآمنة.