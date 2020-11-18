الرى: تنفيذ مشروعات بتكلفة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وأوضح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 100 مليار جنيه بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة.

وأكد الدكتور عبد العاطى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلبًا على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم اتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.

ووجه بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير جميع الإنذارات للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات وتحصيل غرامات تبديد المياه.

كما وجه عبد العاطى بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لتأهيل مسافة 6185 كم من الترع المتعبة بحلول عام 2022، مع تكثيف الأعمال خلال فترة السدة الشتوية القادمة فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في جميع المناحي، واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وشدد على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات فى المجاري المائية.

كما شدد الدكتور عبد العاطى على الاستمرار فى حصر وإزالة التعديات على جميع المجاري المائية، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلى المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة جميع التعديات في مهدها.