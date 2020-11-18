عودة الالتزام.. المصريون يواجهون موجة كورونا الثانية بالكمامات في الشوارع والأسواق

في إطار الحفاظ على الصحة وحماية النفس من خطر فيروس كورونا ، التزم عدد من المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات لتقيل انتقال العدوى أو الفيروس بين الناس.

رصدت عدسة صدي البلد التزام المواطنين بارتداء الكمامة والحفاظ علي التباعد بين المواطنين.

وحذرت وزارة الصحة، في منشور توعوي لها، من ارتداء المواطنين للكمامة على الذقن فقط، موضحة الإرشادات الخاصة بارتداء الكمامات بشكل آمن، مبينة أنَّه يجب عدم ارتداء الكمامة الفضفاضة، وأن يتمّ تغطية الأنف والفم بها، وعدم خلعها عند التعامل مع الآخرين في مسافة تقل عن متر، لافتة إلى أنَّه وفقًا لتبؤات منظمة الصحة العالمة فإن عدم الالتزام بارتداء الكمامات يضاعف أعداد الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامات خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال شهري ديسمبر ويناير وفبراير.

وشددت وزارة الصحة، على أهمية التزام أصحاب الأعمال والعاملين في الأماكن المغلقة بإرشادات الوقاية من الفيروس، مثل تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار، وإلزام المترددين على تلك الأماكن بالتباعد الجسدي، والتقليل من عقد الاجتماعات داخل الأماكن المغلقة، واستخدام العلامات الأرضية لتنظيم دخول المواطنين، والإبلاغ عن أي حالة من العاملين يتم الاشتباه في إصابتها بالفيروس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لافتة إلى أنَّ التواجد بالأماكن المغلقة فترات طويلة، وسوء التهوية وارتفاع معدل الإشغال بالأماكن العامة يزيد من معدل انتشار الفيروس.