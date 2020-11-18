منصور خليل: لا توجد وفيات بحادث أتوبيس الهرم حتى الآن

أعلن الدكتور منصور خليل، مدير عام مستشفى الهرم، أنه حتى الآن لا توجد وفيات في حادث أتوبيس مدرسة الهرم.

وأكد خليل، في تصريحات لـ"دوت الخليج"، أنه تم التعامل مع الحادث بشكل سريع واستقبال المصابين وعمل اللازم على الفور.

وأوضح مدير المستشفى، أن إصابات أتوبيس المدرسة الذى حدث صباح اليوم، أخطرها طفلة بالعناية المركزة، ومن بين المصابين سائق الأتوبيس حمدي عبده محمد، 40 سنة، وفاطمة شحاتة محمد، 50 سنة، مدرسة، ودينا محمود، 35 سنة، مدرسة.

وأشار خليل إلى أن عدد المصابين ارتفع إلى 17 مصابا، بينهم 8 حالات إصابتهم خفيفة ما بين سحجات وكدمات وحالاتهم مستقرة.

وكشفت مصادر أمنية عن أسماء الطلاب المصابين، وهم ياسين سامح، وحمدي عبده، وفاطمة شحاتة، وباسل سعد، ومحمد مدحت، وهنا مدحت محمد، ومحمد هشام، ويوسف علاء، وسيف الدين، وكريم علاء، ورهف هشام محمد، نوران محمد حسن، واياد محمد حسن، وأحمد مصطفي، وعبد الرحمن محمد، وايمان محمد عادل.

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة الطلاب المتواجدين في مستشفى الهرم، وكذلك الحالة الصحية لسائق الأتوبيس.

فيما أمرت النيابة بانتداب لجنة فنية من المرور لفحص الأتوبيس وموقع الحادث، للوقوف على أسبابه.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت أن أتوبيس المدرسة في حادث الهرم تابع لمدرسة الإبداع للغات، وكان متجها من حدائق الأهرام إلى منطقة المنصوىية بمنشأة القناطر شمال الجيزة.



وتبين من الفحص والتحري اصطدام الاتوبيس بعامود إنارة أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير.



وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الأتوبيس وحدوث الإصابات بين ١٤ طالبا ومشرفة.



وكانت منطقة الهرم شهدت انقلاب أتوبيس تابع لإحدى المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام.

وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.