مدافع الأهلي الجديد "بدر بانون" يصل القاهرة اليوم

يصل إلى القاهرة اليوم، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي الجديد بدر بانون، وذلك للبدء في الانتظام بالتدريبات تحت قيادة الجنوب أفريقي "بيتسو موسيماني"، استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان النادي الأهلي قد أعلن منذ أيام عن التعاقد مع المغربي الدولي، لمدة أربع سنوات، قادما من نادي الرجاء المغربي، الذي كان بانون قائد الفريق الأول به قبل قدومه للقلعة الحمراء.

ويأتي بدر بانون، كصفقة هامة للنادي الأهلي، في ظل ما يعانيه فريق النادي الأهلي، من غيابات كثيرة في خط دفاعه، أبرزهم رامي ربيعة، محمود متولي، وسعد سمير.

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واستطاع بدر بانون الحصول على الدوري المغربي مع ناديه السابق الرجاء، كآخر بطولة له مع الأخضر، كما وصل معه إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل إقصاء الزمالك له بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

