المنتخب المصري يدخل العزل في انتظار نتيجة المسحة (صور)

وصلت بعثة المنتخب المصري صباح باكر اليوم، إلى الأراضي المصرية، قادمةً من توجو، بعدما لعب المنتخب الوطني مباراته أمام المنتخب التوجولي أمس في إطار منافسات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

واستطاع المنتخب المصري الفوز أمس على نظيره التوجولي بنتيجة 3-1، حيث سجل الهدف الأول محمد مجدي "قفشة" بالدقيقة 18، ثم جاء الثاني عن طريق محمد شريف بالدقيقة 33، واختتم محمود حسن تريزيجيه الأهداف المصرية بالدقيقة 52، وفي أخر الثواني سجل المنتخب التوجولي هدفه بالدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز مصر بنتيجة 3-1.

ودخلت بعثة المنتخب المصري بالكامل، في عزل بفندق المطار، انتظارا للمسحة الطبية التي خضعت لها البعثة فور وصولها لمصر، وهو الأمر الذي نوه عنه محمد فضل رئيس البعثة، وقال: "لن يتحرك أحد من البعثة إلى بيته إلا بعد صدور نتيجة المسحة، للإطمئنان على عدم وجود أي حالة كورونا من داخل البعثة.

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وتصدرت مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحبة المركز الثاني بنفس عدد النقاط، تليها كينيا بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوجو تتزيل المجموعة برصيد نقطة.

