شيخ الأزهر يرد علي زواج المرأة المسلمة من غير المسلم (فيديو)

علّق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على فتوى زواج المسلمة بغير المسلم، خلال المؤتمر الذي حضره مع أعضاء البرلمان الألماني ومن مقر البرلمان ذاته، في مارس عام 2016، موضحا حكمة الشرع من تحريم زواج المسلمة من غير المسلم.

الإمام الطيب قال نصا: الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا كما هو الحال عندكم، بل هو رباط ديني يقوم على المودة بين طرفيه، والمسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا، لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه".

وأضاف شيخ الأزهر في كلمته: ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة، ويمنع الزوج من إهانة مقدساتها، لأنه يؤمن بها، ولذا فإن المودة غير مفقودة في زواج المسلم من غير المسلمة، بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم، فهو لا يؤمن برسولنا محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة- إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها".

وأضاف "الطيب": المودة مفقودة في زواج المسلمة من غير المسلم، ولذا منعها الإسلام".