أحمد زكي يتصدر "التريند" في ذكرى ميلاده

أحمد زكي تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، تزمنًا مع الذكرى الواحد والسبعين، لميلاد الفنان أحمد زكى إمبراطور السينما المصرية.

أحمد زكي



الفنان الراحل أحمد زكى، مواليد 18 نوفمبر عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، قدم أحمد زكى الكثير في مشواره نحو النجومية، حيث تقدر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته، قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية «العيال كبرت» عام 1978، ثم انتقل أحمد زكى إلى التمثيل التليفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل الأيام.

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ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل 100 فيلم مصري عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هي البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.