عضو بالشيوخ يشيد بمبادرة لا للتعصب.. ويؤكد: لابد من إعلاء القيم الرياضية الحقيقية

قال عضو مجلس الشيوخ، تيسير مطر، إن مبادرة "لا للتعصب" التى أطلقها وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، جاءت فى محلها، خاصة مع أقتراب مبارة القرن، بين النادى الأهلى والزمالك فى النهائى الأفريقى.
وأكد مطر أن مثل هذه المباراة الهامة يجب أن تعلى من القيم الرياضة الحقيقية بعيدا عن التعصب والشحن الجماهيرى، وسعيا إلى الاحتفاء بلقاء قطبى الكرة المصرية المنتظر بما يليق بالمباراة التاريخية، لا سيما أنها أول مرة يلتقى فيها فريقان مصريان فى نهائى البطولة الأفريقية الأبرز، كما أن الأمر يدعو للبهجة والاحتفال لحسم البطولة لصالح مصر وضمان أن يحمل الكأس ويصل إلى بطولة كأس العالم للأندية أحد الفرق المصرية.
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وتابع عضو مجلس الشيوخ: " الأهلي والزمالك سواء كجماهير أو لاعبين أو على مستوى الجهاز الإداري، فالجميع في النهاية من أبناء مصر وأبناء مصر لا يجب أن يكون بينهم أي مشاحنات، مختتما تصريحات بقول :" روح التشجيع والرياضة تدعونا جميعا أن نتعامل بأخلاق طيبة وننبذ التعصب".
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