روجينا تكشف كواليس قصة ارتباطها بالفنان أشرف زكي

روجينا، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها في لقاء خاص بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي مع الاعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة.

سردت الفنانة روجينا وأشرف زكي خلال لقاءهما قصة ارتباطهما، ليتصدر الثنائي التريند ومواقع التواصل المختلفة.

قصة حب روجينا وأشرف زكي



كشف الفنان أشرف زكي أنه سعى لمقابلة زوجته الفنانة روجينا قبل الارتباط، بمساعدة إحدى صديقاتها التي ذهبت إليها وانتظرها أن تنهي زيارتها في سيارته لمدة 5 ساعات حتى يتمكن من رؤيتها قبل عصر الهواتف المحمولة.

أوضح أشرف زكي خلال حلوله ضيفا هو وروجينا على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، أنه وضع بعض القواعد لحياتهما معا بعيدًا عن حياتها الفنية، فهو ليس من مناصري الفنانين الذين يجبرون زوجاتهم على الاعتزال.

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من جانبها قالت روجينا، إنه خلال هذه المقابلة وضع خطة حياتهما وهي كالآتي: "هنتجوز، هنبني مستقبلنا سوا، أنا وأنتي هنبقى العمر كله مع بعض، أنا بحبك".