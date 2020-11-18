روجينا، تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهورها في لقاء خاص بصحبة زوجها الفنان أشرف زكي مع الاعلامية إسعاد يونس في صاحبة السعادة.
سردت الفنانة روجينا وأشرف زكي خلال لقاءهما قصة ارتباطهما، ليتصدر الثنائي التريند ومواقع التواصل المختلفة.
قصة حب روجينا وأشرف زكي
كشف الفنان أشرف زكي أنه سعى لمقابلة زوجته الفنانة روجينا قبل الارتباط، بمساعدة إحدى صديقاتها التي ذهبت إليها وانتظرها أن تنهي زيارتها في سيارته لمدة 5 ساعات حتى يتمكن من رؤيتها قبل عصر الهواتف المحمولة.
أوضح أشرف زكي خلال حلوله ضيفا هو وروجينا على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، أنه وضع بعض القواعد لحياتهما معا بعيدًا عن حياتها الفنية، فهو ليس من مناصري الفنانين الذين يجبرون زوجاتهم على الاعتزال.
اقرأ أيضًا..الثنائي روجينا وأشرف زكي يخطفان الأنظار في ثالث أيام مهرجان الجونة "صور"
من جانبها قالت روجينا، إنه خلال هذه المقابلة وضع خطة حياتهما وهي كالآتي: "هنتجوز، هنبني مستقبلنا سوا، أنا وأنتي هنبقى العمر كله مع بعض، أنا بحبك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روجينا تكشف كواليس قصة ارتباطها بالفنان أشرف زكي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.