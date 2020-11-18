الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للتدريبات

أعلن النادي الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاهزية لاعبه المالي "أليو ديانج" للمشاركة في تدريبات الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وقال أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في اتصال هاتفي، مع مدير الكرة بالنادي "سيد عبدالحفيظ"، أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخبه مالي أمام نامبيا مساء أمس الثلاثاء، كانت كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات في الفترة المقبلة.

وأكد ديانج أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني والمباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.

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يذكر أن ديانج شارك في فوز منتخبه مالي أمس، على نظيره نامبيا بنتيجة 2-1، تتصدر مالي مجموعتها وتضمن الصعود لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

