أعلن النادي الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاهزية لاعبه المالي "أليو ديانج" للمشاركة في تدريبات الفريق الأول في الفترة المقبلة.
وقال أليو ديانج لاعب وسط الفريق، في اتصال هاتفي، مع مدير الكرة بالنادي "سيد عبدالحفيظ"، أن الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة منتخبه مالي أمام نامبيا مساء أمس الثلاثاء، كانت كدمة خفيفة لن تمنعه من المشاركة في التدريبات والمباريات في الفترة المقبلة.
وأكد ديانج أن خروجه من الملعب، في الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني والمباراة، جاء بعد شعوره بألم بسيط.
اقرأ أيضا: المنتخب المصري يدخل العزل في انتظار نتيجة المسحة (صور)
يذكر أن ديانج شارك في فوز منتخبه مالي أمس، على نظيره نامبيا بنتيجة 2-1، تتصدر مالي مجموعتها وتضمن الصعود لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يعلن جاهزية أليو ديانج للتدريبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.