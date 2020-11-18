"الإسكان" تعلن عن الفئات التي لا يحق لهم الحصول علي شقق

حدد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الفئات التي لا يحق لهم الحصول على شقق في الإسكان الاجتماعي، وأقرت بأن هذه الحالات متمثلة في الشباب أقل من 21 سنة وقت الإعلان، أو المواطنين الأكبر من 50 سنة، كما لا يحق التقدم لحجز شقة لزوج او زوجة سبق لزوجه الحصول على شقة في اعلان سابق، حيث يقر القانون بحق كل أسرة في شقة واحدة فقط ضمن المشروع.

ولا يحق لأصحاب الدخل أقل من 1500 جنيه شهريا التقدم، حيث توفر لهم الوزارة وحدات بنظام الايجار لمدة 7 سنوات، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل تكلفة تمويل وحدة سكنية تمليك بنظام التمويل العقاري.

كما لا يحق للأسر التي يتجاوز اجمالي دخلها الشهري 6 آلاف جنيه التقدم، نظرا لحرص الدولة علي ان تدعم أصحاب الدخل الأقل، ومن يتجاوز دخله الشهري 6 آلاف جنيه يحق له التقدم لبرامج الإسكان المتوسط المتنوعة.

و لا يحق لأي شخص حصل علي قطعة أرض او شقة من وزارة الإسكان او غيرها من الهيئات والوزارات الحصول علي شقة، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير.

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ولا يحق كذلك التقدم لحجز شقة لأي مواطن سبق وحصل علي قرض إسكان تعاوني من هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

والجدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة حاليا 100 الف شقة لإسكان محدودي الدخل ضمن برنامج الدولة للإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، والشقق بمساحات من 70 الي 9، متر مربع ومتاحة للحجز حتي 7 ديسمبر المقبل.