انقلب اتوبيس مدرسي لإحدى المدارس الخاصة، أسفر عنها إصابة 17 تلميذًا ومشرفة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة اصطدامهم بعمود إنارة أمام المتحف الكبير بمنطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.
كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن سبب الحادث اصطدام الأتوبيس بعامود إنارة في أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الأتوبيس.
انتقلت النيابة العام، إلى مكان الواقعة وتبين تحطم الأتوبيس وتناثر الزجاج في الأرض ووجود بقع دماء للمصابين بمكان الحادث.
اقرأ أيضًا..إصابة عدد من الأشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص أمام البوابة الثانية بحدائق الأهرام "صور"
وأشارت النيابة، إلى أن جميع الحالات بسيطة إلى حد كبير، إلا أن مشرفة الباص وإحدى الطالبات التي كانت تستقل الباص حالتهما حرجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انقلاب أتوبيس مدرسي في الهرم وإصابة 17 تلميذًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.