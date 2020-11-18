انقلاب أتوبيس مدرسي في الهرم وإصابة 17 تلميذًا

انقلب اتوبيس مدرسي لإحدى المدارس الخاصة، أسفر عنها إصابة 17 تلميذًا ومشرفة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نتيجة اصطدامهم بعمود إنارة أمام المتحف الكبير بمنطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن أن سبب الحادث اصطدام الأتوبيس بعامود إنارة في أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الاصطدام بالعامود عن انقلاب الأتوبيس.

انتقلت النيابة العام، إلى مكان الواقعة وتبين تحطم الأتوبيس وتناثر الزجاج في الأرض ووجود بقع دماء للمصابين بمكان الحادث.

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وأشارت النيابة، إلى أن جميع الحالات بسيطة إلى حد كبير، إلا أن مشرفة الباص وإحدى الطالبات التي كانت تستقل الباص حالتهما حرجة.