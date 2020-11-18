صور.. السفارة المصرية تجلى رعاياها من إقليم تيجراى الإثيوبى

اتخذت مصر إجراءات سريعة وفورية نحو المصريين العالقين فى إقليم تيجراى الإثيوبى، عقب الاشتباكات الواقعة بالإقليم بين حكومة تيجراى وأديس أبابا.





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