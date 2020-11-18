قالت غادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن المعمل التابع للمكتب يعتزم تنظيم المؤتمر الدولى حول المواد المخدرة الجديدة التى تؤثر على الحالة النفسية.





وأوضحت غادة والى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المؤتمر يقام خلال يومى 18 و19 نوفمبر 2020، بالمشاركة مع المركز الأوروبى لرصد المخدرات والإدمان، والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وجامعة هيرتفوردشاير بالمملكة المتحدة، ومركز أبحاث وتعليم العلم الجنائى بالولايات المتحدة الأمريكية. وأضافت أن المؤتمر، والذى ستكون هذه الدورة السابعة له، يعد المحفل الدولى الأبرز لتناول المواد المخدرة الجديدة التى تؤثر على الحالة النفسية، إذ يشهد مشاركة المئات من الخبراء من أنحاء العالم المختلفة، بما يسهم فى إثراء التعاون الدولى متعدد المجالات لتعزيز المعرفة وتبادل المعلومات حول هذا الجانب الهام من موضوعات المخدرات الاصطناعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غادة والى تعلن تنظيم مؤتمر عن المواد المخدرة الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.