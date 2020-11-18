تفاصيل حادث أتوبيس الرماية.. رجال المرور والصحة ينقذون أرواح 17 تلميذا

شهد ميدان الرماية حادثا مروريا صباح اليوم، الأربعاء، بطريق المتحف بمحيط بالهرم، وانتقل رجال المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث، وفقا لتعليمات اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، كما توجه رجال المباحث إلى موقع الحادث للاستماع إلى شهود العيان ومعرفة أسباب الواقعة.





وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بالجيزة، بإشراف اللواء علاء عطية مدير شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالهرم بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم إخطار مدير الأمن، فكلف بتوجه رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة.

المعاينة بينت أن الحادث المرورى ناتج عن انقلاب الأتوبيس بسبب السرعة الزائدة أثناء توجهه إلى منزل لطريق المتحف، واختلت عجلة القيادة من السائق وانقلب الأتوبيس، ونتج عنه توقف حركة السيارات بالمكان وإصابة 17 تلميذا وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم.

وأوضح مصدر أن الأتوبيس تابع لمدرسة خاصة تتبع إدارة أوسيم التعليمية، وأثناء سير الأتوبيس فى طريقه إلى المدرسة وقع الحادث أمام المتحف المصرى بمنطقة الرماية بالهرم، وأصيب عدد من الأطفال ومشرفى الأتوبيس.

من جانبها بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق فى الواقعة، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تقريرا طبيا حول حالتهم، تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على "الأتوبيس" وسائقه تمهيدًا لعرضه على مهندس فنى لفحصه.

وأكد مصدر أمنى، أن السائق دخل فى عمود إنارة وأصيب عدد من الطلاب إضافة إلى مشرف الأتوبيس ويتلقى الطلاب الإسعافات فى أحد المستشفيات ولا توجد إصابات خطيرة، مضيفا أن أوناش المرور، رفعت حطام الحادث.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن إصابة 17 تلميذا بينهم 3 مصابين لسائق ومشرفين اثنين، فى الحادث.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى الهرم.

وكشف مجاهد أن جميع الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وكسور بالجسم وجميعها مستقرة، فيما عدا حالتين بالرعاية المركزة إحداهما لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات، والأخرى مشرفة الأتوبيس وتبلغ من العمر 35 عاما، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.