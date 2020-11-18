مصر تدين هجوما استهدف المنطقة الخضراء فى بغداد

وتقدمت مصر، فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، حكومة وشعبًا لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق بصادق تعازيها فى هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.

وشددت على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً الأطراف جميع إلى النأى بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلى مصالحه الوطنية، مؤكدة دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.