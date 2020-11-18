الأوقاف: غلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية

ووفق بيان رسمى، حذرت وزارة الأوقاف من أى تهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، سواء بالمساجد أم بجميع المقار الإدارية بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه فى تطبيقها فى نطاق ما كلف به، ومن يثبت عدم ارتدائه للكمامة فى مقر عمله.
وأكدت غلق أى مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، مضيفة: "نعتذر عن تقديم أى خدمة أو استقبال أى شخص غير مرتدٍ للكمامة، من كان يحب أن تظل بيوت الله مفتوحة فعليه أن يلتزم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، حتى تظل بيوت الله مفتوحة أمام الراكعين والساجدين".
وشددت على جميع الأئمة والخطباء ضرورة الالتزام بالمدة المحددة للخطبة بعشر دقائق، وعلى جميع العاملين بالأوقاف عدم السماح بفتح دورات المياه وتطبيق التعليمات، فى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على المسجد تطبيقًا حاسمًا، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة.
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