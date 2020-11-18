استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اليساندرو بيترليتشانو، الناشر الرومانى المتخصص فى نقل الإبداع العربى إلى اللغة الرومانية، بمناسبة إصدار الطبعة الأولى من ترجمة إلى اللغة الرومانية لكتابى "شاهد على الحرب والسلام"، و"شهادتى" يتضمنانِ مذكرات أبو الغيط حول جولات الصراع العربى الإسرائيلى وعملية السلام، وكذا فترة توليه لوزارة الخارجية المصرية من 2004 وحتى 2011.





يُذكر أن كتابى أبو الغيط، الصادرين عن دار "نهضة مصر"، تُرجما لعددٍ من اللغات، أهمها الإنجليزية والإسبانية والصينية. وقال أبوالغيط، خلال استقباله الناشر الرومانى، وممثلاً عن السفارة الرومانية بالقاهرة، إن دار النشر الرومانية تؤدى دورا مهما فى التعريف بالثقافة العربية ومنتجاتها يُمثل إضافة حقيقية للعلاقات بين الشعوب، وجسراً مهماً للتواصل الثقافى والحضارى، مُتمنياً التوسع فى الترجمة فى الاتجاهين لإثراء هذا النوع من التواصل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترجمة كتب أبو الغيط إلى اللغة الرومانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.