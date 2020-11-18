الحكومة: إجمالى طلبات التصالح فى مخالفات البناء تجاوز 2.3 مليون

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرّق الدكتور مصطفى مدبولى إلى الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية لمركز قيادة الدولة الاستراتيجى، وقال: "أود أن أسجل كمواطن مصرى مدى الشعور بالفخر والانبهار بما رأيته داخل هذا المركز من إمكانات تؤكد مدى قوة هذه الدولة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال فى هذا الإطار سيسجله التاريخ"، موجها الشكر للقوات المسلحة على هذا الإنجاز غير المسبوق.

وفى سياق آخر، وجه رئيس الوزراء التهنئة لوزيرة التضامن السابقة غادة والى، والتى تشغل حاليا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة فى فيينا، لحصولها على تكريم من واحدة من كبريات الصحف فى النمسا، وذلك كونها أول امرأة تترأس هذا المنصب، ولأدائها المتميز منذ توليها المسئولية، مؤكداً أن اضطلاع مسئول مصرى بمهام هذا المنصب الرفيع يمثل مصدر فخر لنا جميعا.

كما نوه رئيس الوزراء بتقدم ترتيب مصر 55 مركزا فى مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى" الصادر حديثا عن مؤسسة "أكسفورد إنسايت" ومركز أبحاث التنمية الدولية، لتحتل بذلك المركز 56 عالميا بين 172 دولة، مؤكدا أن هذه النتيجة جاءت نتاجا لجهود الدولة المبذولة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى، والتوسع فى تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات "مصر الرقمية"، إلى جانب تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات، دعماً لملف التحول الرقمى.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اختيار مجلة الغطس الدولية البريطانية " Dive Magazine " محافظة البحر الأحمر فى المرتبة الثانية ضمن أفضل 10 مناطق للغطس فى العالم لعام 2020، وفقا للتصويت الذى أجرته المجلة لاختيار أفضل وجهات ومراكز الغوص فى العالم لعام 2020.

وفيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء، أوضح رئيس الوزراء أن إجمالى عدد الطلبات المقدمة، حتى الآن، تجاوزت 2.3 مليون طلب، مؤكدا استمرار المتابعة لتطبيق الاجراءات والخطوات المتعلقة بهذا الملف، والعمل على إزالة ومعالجة أية معوقات قد تواجه المتقدمين.

وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس كورونا، جدد الدكتور مدبولى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية؛ للتصدى لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، فى ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة فى عدد الإصابات، مُحذرا، فى الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التى ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادى الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التى تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة فى القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، كما وجّه مدبولى بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل، وإعطاء الأولوية فى ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن صرف منحة العمالة غير المنتظمة التى تضررت من أزمة جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم فتح باب التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الشهر الماضى، لافتة إلى قيام الجهات المعنية بمراجعة موقفهم، واستبعاد الأسماء المكررة، وكذلك من لا تنطبق عليهم الشروط، ومن يحصلون على معاشات ودعم نقدى من الدولة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بحصر العدد النهائى للمستحقين، تمهيدا للإعلان خلال الأسبوع المقبل عن موعد الصرف.