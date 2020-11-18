مصر تبحث آفاق التعاون مع غانا فى قطاع السكك الحديدية

عقد عماد حنا، سفيـر مصر فى أكرا، اجتماعًا مع مــارى بينيه رئيسة هيئة سكك حديد غانا، بحثا خلاله آفــــاق التعاون المتاحة فى مجال تطوير مِرّفق السكك الحديدية الغانى، ومشروعات الربط عبر الإقليمى المقترحة مع دول الجوار الجغرافى ودول تجمُع إيكواس، وجهود الارتقاء بالبنية التحتية ذات الصلة.





تناول السفير حنا، خلال اللقاء، المشروعات المصرية الجارية للارتقاء بالبنية التحتية للشبكة القومية لسكك حديد مصر، والتى تحظى بوضعية، باعتبارها ثانى أقدم سكك حديدية فى العالم، وكذلك خطط إحلال وتجديد وسائل النقل من جرارات وعربات القطارات المُنتجة محليًا، لمواكبة الاحتياجات المحلية المُتزايدة من عربات السكك الحديدية المُختلفة ومترو الأنفاق، والخروج إلى الأسواق الخارجية، خصوصًا الإفريقية.

كما تطرق إلى مشروع المونوريل الذى سيربط بين أحياء القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وما يحمله هذا المرفق الجديد من نقلة نوعية لقطاع النقل الإفريقى ككل باعتبار ما يقدمه من طفرة تكنولوجية مضافــة.

واقترح إمكانية تدشين توأمة بين سكك حديد مصر وغانا بهدف تأسيس شراكةٍ جديدة فى مجال تطوير السكك الحديدية ونقل التكنولوجيا الحديثة ذات الصلة، استفادةً من الخبرة المصرية الواسعة فى هذا المجال، وضخ الاستثمارات الجديدة فى هذا المرفق الخدمى الهام، فى إطار تبادُل الخبرات وتشجيع التعاون جنوب – جنوب، مؤكدًا حرص القيادة السياسية فى مصر على المُضى قدما فى تحقيق التنمية المُستدامة بدول القارة وزيادة حجم التجارة فيما بينها، إذ تسعى فى هذا الإطار إلى إتمام مشروع الطريق البرى "القاهرة – كيب تاون" لربط شمال القارة بجنوبها، وتعظيم الاستفادة منه كمحورٍ تجارى هام.

من جانبها، أعربت رئيسة هيئة سكك حديد غانا عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى هذا القطاع الخدمى المهم، مُثمنةً خبرة مصر المُتراكمة فى هذا المجال، وحرصها على تحقيق الاندماج الأفريقى المنشود عبر ربط دول القارة بوسائل نقل فعالة وآمنة.