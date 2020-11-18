فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطناً مقيماً بالشارع في وسط القاهرة

بناء على توجيهات السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية؛ توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوى للتعامل مع مواطن بلا مأوى متواجد بجوار مستشفى القصر العيني بوسط القاهرة.

تبين للفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر نحو 60 عامًا، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلى مستشفى القصر العيني لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة.

وسيتابع فريق إدارة الحالة التابع لبرنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيداً لإيداعه بدور للرعاية الاجتماعية.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.