البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء قصرية الريحان

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم صلوات قداس تدشين كنيسة السيدة العذراء مريم في مصر القديمة.

كان في استقبال قداسة البابا تواضروس ،الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وعدد من كهنة وشعب الكنيسة، وحرص بعض أطفال الكنيسة على تقديم باقة من الورود للبطريرك الـ118.

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ودخل البابا تواضروس الثاني، على أنغام الألحان القبطية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الذين كانوا في استقباله.

كان البابا تواضروس الثاني، افتتح عدد من المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، بحضور عدد من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والدكتور إسحق عجبان عميد المعهد.

وتضمنت المشروعات الجديدة التى افتتحها البابا تواضروس الثاني المكتبة الجديدة، حيث تفقد كافة أركانها واطلع على عدد من الكتب الموجودة، حيث تضم المكتبة باقة من الكتب والوثائق القديمة والتراثية، إلى جانب افتتاح ستوديو الصوتيات وقاعة المؤتمرات حيث تم تأسيسهما على أعلى مستوى من الجودة.

كما افتتح البابا تواضروس الثاني قاعة الاجتماعات ومركز الحاسب الآلي والمتحف الوثائقي ومكتبة البيع ومشروعات أخرى، وافتتح أيضا معارض فنية للمنتجات التراثية بأنواعها المتعددة ونسيج القباطي وفن اليوتا والفنون القبطية المتنوعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية .