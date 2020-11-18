البابا تواضروس يترأس صلوات تدشين كنيسة العذراء قصرية الريحان

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ودخل البابا تواضروس الثاني، على أنغام الألحان القبطية، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال الذين كانوا في استقباله.
كان البابا تواضروس الثاني، افتتح عدد من المشروعات الجديدة بمعهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس بالعباسية، بحضور عدد من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والدكتور إسحق عجبان عميد المعهد.
وتضمنت المشروعات الجديدة التى افتتحها البابا تواضروس الثاني المكتبة الجديدة، حيث تفقد كافة أركانها واطلع على عدد من الكتب الموجودة، حيث تضم المكتبة باقة من الكتب والوثائق القديمة والتراثية، إلى جانب افتتاح ستوديو الصوتيات وقاعة المؤتمرات حيث تم تأسيسهما على أعلى مستوى من الجودة.
كما افتتح البابا تواضروس الثاني قاعة الاجتماعات ومركز الحاسب الآلي والمتحف الوثائقي ومكتبة البيع ومشروعات أخرى، وافتتح أيضا معارض فنية للمنتجات التراثية بأنواعها المتعددة ونسيج القباطي وفن اليوتا والفنون القبطية المتنوعة بمشاركة عدد من الجامعات المصرية .
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