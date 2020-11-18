أعلنت عن دعمها للعراق.. مصر تدين هجوم صاروخي استهدف المنطقة الخضراء ببغداد

أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء، في بيان لوزارة الخارجية، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي الذي استهدف مساء أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن إصابة ومقتل عددٍ من الأشخاص.

وتقدمت مصر حكومة وشعبًا لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق بصادق تعازيها في هذا الحادث البغيض وتمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين، فإنها لتشدد مُجددًا على استنكارها الكامل لتلك المُمارسات العدوانية الآثمة، داعيةً كافة الأطراف إلى النأي بالعراق عن أية تجاذبات لا تُعلي مصالحه الوطنية.

كما تؤكد مصر دعمها للعراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه ولُحمته الوطنية.