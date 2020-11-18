البابا تواضروس يمنح درجة القمصية لأربعة من كهنة مصر القديمة

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وأزاح البابا تواضروس فور وصوله، الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة، ثم قام بعدها بتدشين الكنيسة الأثرية والكنيسة الأخرى الملحقة بها، بعد أعمال الترميم والتجديد التي شملتهما.
ويرجع تاريخ إنشاء الكنيسة، التي دشنت اليوم بعد التجديد، إلى بداية القرن الخامس الميلادي، وتقع فى منطقة كانت تدعى "درب التقى" (أي التقوى)، وسمي الزقاق المؤدي إليها "بني حصين"، نسبة إلي حصن بابليون الذى يضم الكنيسة.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بتذكار تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريركًا للكرازة المرقسية في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012 ، وذلك عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر من العام نفسه بالكاتدرائية المرقسية الكبري في الأنبا رويس بالعباسية.
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