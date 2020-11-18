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البابا تواضروس يمنح درجة القمصية لأربعة من كهنة مصر القديمة

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سيم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أربعة من كهنة مجمع مصر القديمة في رتبة القمصية صباح اليوم الأربعاء بكنيسة السيدة العذراء بقصرية الريحان بمصر القديمة.
واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، فور وصوله إلى كنيسة السيدة العذراء (قصرية الريحان) الأثرية بمصر القديمة، نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، وعدد من أحبار الكنيسة، ومجمع كهنة القطاع.

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وأزاح البابا تواضروس فور وصوله، الستار عن اللوحة التذكارية لتدشين الكنيسة، ثم قام بعدها بتدشين الكنيسة الأثرية والكنيسة الأخرى الملحقة بها، بعد أعمال الترميم والتجديد التي شملتهما.

ويرجع تاريخ إنشاء الكنيسة، التي دشنت اليوم بعد التجديد، إلى بداية القرن الخامس الميلادي، وتقع فى منطقة كانت تدعى "درب التقى" (أي التقوى)، وسمي الزقاق المؤدي إليها "بني حصين"، نسبة إلي حصن بابليون الذى يضم الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الأربعاء بتذكار تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني، بطريركًا للكرازة المرقسية في الثامن عشر من نوفمبر عام 2012 ، وذلك عقب إعلان نتيجة القرعة الهيكلية التي أجريت في الرابع من نوفمبر من العام نفسه بالكاتدرائية المرقسية الكبري في الأنبا رويس بالعباسية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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