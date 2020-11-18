المنشٱت والمطاعم السياحية تنفذ سلسلة دورات تدريبية توعوية ضد كورونا

أعلن عادل المصري ، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت و المطاعم السياحية ، عزم الغرفة تنفيد سلسلة من الدورات التدريبية التوعوية ضد كورونا ، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وهيئة الـ TVET الأوروبية بمقر كل منشأة ومطعم سياحي.

وقال المصري، أن هذا يأتي في إطار سياسة الغرفة لنشر التوعية بين العاملين بالقطاع السياحي ، وتدريبهم على طرق المكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية للفيروس، وذلك وفقا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس الغرفة، إننا نستهدف عبر هذه الدورات المجانية ذات اليوم الواحد لأعضائها، تعريفهم يالإجراءات الاحترازية والطرق التي تساعد المنشآت والمطاعم على تقديم منتج خال من أى أخطار صحية، وذلك تحسبًا لحدوث موجه ثانية من كوفيد(19) ،وفى إطار التوعية السليمة للعاملين فى المنشآت والمطاعم السياحية.

وأشار المصرى ، إلى إنه تسهيلًا على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الراغبة فى الإشتراك فى هذه الدورات ، اضغط هنا .

من ناحية أخرى تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كتابًا من وزارة السياحة والآثار ، أكدت فيه ضرورة التنبيه على كافة اعضاء الغرفة " المنشآت والمطاعم السياحية " ، بأهمية تواخى الحذر وإتباع وإلتزام وتطبيق كافة الإجراءات والإشتراطات الصحية الخاصة بمواجهة وعدم إنتشار فيروس كورونا " كوفيد 19 " ،لتجنب الموجة الثانية لفيروس كورونا، وكذلك حفاظًا على المواطنين وسمعة المقصد السياحى .

وذكرت وزارة السياحة والآثار فى كتابها للغرفة أن السيد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ، قد وجهه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية الإلتزام بهذه الإشتراطات ، وأكدت الوزارة على إنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة ( 3 ) أيام ، وتصعيد العقوبات فى حالة التكرارية .

جدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، قد قامت بتعميم أكثر من منشور إلى أعضائها ،حذرت فيهم من الأضرار التى قد تواجه المنشآت والمطاعم المخالفة لتنفيذ الضوابط والإشتراطات الإحترازية والوقائية المعمتدة من وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان ، وإنها – الغرفة - لا تتوانى عن تقديم الدعم اللوجستى والفنى للمنشآت و المطاعم الراغبة فى تدريب عمالها على هذه الإجراءات الوقائية .