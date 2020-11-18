فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينقذ مواطن مقيم بالشارع بوسط القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - توجه فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع مواطن بلا مأوي متواجد بجوار مستشفي القصر العيني بوسط القاهرة، بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة الاستجابة للحالات الانسانية. وتبين الفريق أن المواطن مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالي 60 عاما وتم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة الوزراء لاصطحاب الحالة إلي مستشفي القصر العيني لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة من تحاليل وأشعة. وسيقوم فريق ادارة الحالة التابع لبرنامج حماية الاطفال والكبار بلا مأوي بمتابعة الحالة بعد استقرار حالته الصحية تمهيدًا لايداعه بدور للرعاية الاجتماعية. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.

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