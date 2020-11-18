نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنشآت السياحية تتلقى تحذير ضد المتهاونين مع كورونا في المقال التالي
وذكر كتاب وزارة السياحة والآثار أن الوزير، وجه قطاعات الوزارة بالتنبيه على الغرف السياحية بأهمية الإلتزام بهذه الإشتراطات ، وأكدت الوزارة على إنها ستقوم بمعاقبة المنشآت والمطاعم السياحية غير الملتزمة والمخالفة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغلق لمدة ( 3 ) أيام ، وتصعيد العقوبات فى حالة التكرارية .
الجدير بالذكر أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد قامت بتعميم أكثر من منشور إلى أعضائها، حذرت فيهم من الأضرار التى قد تواجه المنشآت والمطاعم المخالفة لتنفيذ الضوابط والإشتراطات الإحترازية والوقائية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار ، والصحة والسكان، وأنها –الغرفة- لا تتوانى عن تقديم الدعم اللوجستى والفنى للمنشآت و المطاعم الراغبة في تدريب عمالها على هذه الإجراءات الوقائية.
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