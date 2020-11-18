القوى العاملة: تعيين 198  شاباً.. منهم 10 من ذوي القدرات بأسوان

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وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 107 آلاف جنيه لـ 37 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و2065 جنيها رعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 211 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 186 منشأة أخري ، وعمل 3 ندوات عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 77 منشأة أخري.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية ، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.



أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 198 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 912 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1144 بطاقـة قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة .وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 107 آلاف جنيه لـ 37 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية ، و2065 جنيها رعاية صحية لـ 12 عاملاً من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 211 منشأة ( دوري نهاري) وعمل 18 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 186 منشأة أخري ، وعمل 3 ندوات عمالية ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 59 منشأة ، وإعادة التفتيش على 77 منشأة أخري.وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية ، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.



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