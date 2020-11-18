نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يزور مصابي حادث انقلاب اتوبيس مدرسي بمنطقة الرماية في المقال التالي
وجاءت أسماء حالة المصابين كالتالى:
ياسين سامح سيد 6 سنوات اشتباه كسر بالوجه وتورم بالصدر وباسل محمد سعد 13 سنة كسر بالذراع الأيسر
ومحمد مدحت محمد 13 سنة كدمات وسحجات وهنا مدحت محمد 10 سنوات كدمات وسحجات ومحمد هشام محمد 13 سنة كدمات وسحجات ويوسف علاء أحمد 9 سنوات كدمات وسحجات وسيف الدين محمود 12 سنة كدمات وسحجات وكريم علاء احمد منير 16 سنة جاري عمل الاشعه ورهف هشام محمد 13 سنة ونوران محمد حسن 10 سنوات واياد محمد حسن 10 سنوات أحمد مصطفي درويش 8 سنوات وعبد الرحمن محمد عادل 6 سنوات وإيمان محمد عادل 7 سنوات جميعهم كدمات وسحجات تحت الملاحظة.
وحمدي عبده محمد 40 سنة سائق الاتوبيس كسر بالكتف الايسر وفاطمة شحاتة محمد 50 سنة ( مدرسة ) اشتباه كسر بالعمود الفقرى ودينا محمود 35 سنة مدرسة، حجز بالرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعى .
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