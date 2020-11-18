تحرير 61 مخالفة خلال حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.





ووفق بيان رسمى، يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجارى والتدليس والعمل على تحقيق كافة سبل الإرضاء للمواطنين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأوضح محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات اسفرت عن تحرير 61 مخالفة، منها 55 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصرف وتجميع- ومخالفات آخرى)، بالإضافة لتحرير 6 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار– وعدم وجود شهادة صحية – ومخالفات لتجار تموينيين – قضايا اخرى متنوعة).

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